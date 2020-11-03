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ديني

دول عربية تعامل معاملة الدول غير الناطقة بالعربية بجامعة الأزهر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:16 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
حدد مجلس جامعة الأزهر، جنسيات الدول التي يعامل طلابها في الجامعة، معاملة الدول الناطقة بغير اللغة العربية

وأوضح مجلس الجامعة، أن الدول الخمس الآتية : جيبوتي، الصومال، موريتانيا، جنوب السودان، جزر القمر، يعامل طلابها معاملة الدول الناطقة بغير العربية وذلك في الدراسة بجامعة الأزهر، من حيث فرص البقاء ودراسة وحفظ القرآن

وأوضح مجلس الجامعة، أن الطلاب العراقيين من إقليم كردستان العراق "الأكراد" يعاملون معاملة نظرائهم من الطلاب الناطقين بغير العربية في دراسة  وحفظ مادة القرآن الكريم فقط بطليات جامعة الأزهر دون فرص البقاء.

وأوصى مجلس الجامعة، بأن يتم التنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية وكليات الجامعة، في هذا الأمر.

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