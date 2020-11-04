AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدينار الكويتى الأغلى .. سعر العملات العربية اليوم 4-11-2020

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاربعاء
Advertisements
قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 48.72 جنيه للشراء و 51.44جنيه للبيع.


اقرا ايضا ..أعاد الثقة للقطاع المصرفي .. اقتصادي يوضح فوائد تحرير سعر الصرف وتأثيره على الأسواق

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.90 جنيه للبيع .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدرهم الإماراتي بـ 4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

الدينار الكويتي الأغلى.. سعر العملات العربية 12 - 10 - 2020

الدينار الأغلى ..أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم

الريال السعودي بـ 4.19 جنيه .. أسعار العملات العربية الأربعاء

الدينار الكويتى الأغلى..أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الدينار الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية كنساس

أدعية التحصين من كورونا والأمراض

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يدك شباك أتالانتا بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

بنسلفانيا.. ساحة المعركة «الحاسمة» في سباق البيت الأبيض.. من سيفوز ترامب أم بايدن؟

أكتر حاجتين بحبهم.. أحمد سعد يتغزل في خطيبته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا