لماذا كان قرار تحرير سعر الصرف ضروريا؟.. خبير أسواق مال يجيب

قال سمير رؤوف خبير اسواق المال ، إن تحرير سعر الصرف أحد اصعب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، إلا أن القرار اثبت صحته فقد ساهم في الانتقال من المعاناة الي الاستقرار المالى و تكوين اعلي احتياطي نقدي في تاريخ البنك المركزي.





وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، وساهم تكوين هذا الاحتياطي النقدي و استغال الموارد المالية و الطبيعة و البشرية في تدفقات استثمارات، مشيرا إلى أن قرار تعويم سعر الصرف ادى إلى القضاء على السوق السوداء و المضاربه علي العملة .





وتابع : مع حزمه القرارات والمشروعات القومية بدءت عمليه دوران لقيمه الاصول و اعاده ترشيد الموارد المالية و استغلال بعض الاصول و عمليه دوران بداء عملية تراجعات للقيمه التضخم حتي وصل اقل من 5% علي اساس سنوي و بداء عملية تراجع الدولار امام الجنيه مره اخري ليصل 15.70 جنيه.



