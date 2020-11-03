لماذا كان قرار تحرير سعر الصرف ضروريا؟.. خبير أسواق مال يجيب

قال سمير رؤوف خبير اسواق المال ، إن تحرير سعر الصرف أحد اصعب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، إلا أن القرار اثبت صحته فقد ساهم في الانتقال من المعاناة الي الاستقرار المالى و تكوين اعلي احتياطي نقدي في تاريخ البنك المركزي.
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، وساهم تكوين هذا الاحتياطي النقدي و استغال الموارد المالية و الطبيعة و البشرية في تدفقات استثمارات، مشيرا إلى أن قرار تعويم سعر الصرف ادى إلى القضاء على السوق السوداء و المضاربه علي العملة .
وتابع : مع حزمه القرارات والمشروعات القومية بدءت عمليه دوران لقيمه الاصول و اعاده ترشيد الموارد المالية و استغلال بعض الاصول و عمليه دوران بداء عملية تراجعات للقيمه التضخم حتي وصل اقل من 5% علي اساس سنوي و بداء عملية تراجع الدولار امام الجنيه مره اخري ليصل 15.70 جنيه.
لفت إلى أن هناك تنوع في ادوات الدين من اذون الخزانة و السندات التي وصلت الي 102 مليار دولار و تم سداد 20 مليار دولار اثناء التوقف العالم و الاغلاق اللذي مني بيه الاقتصاد العالمي ليصبح 82 مليار دولار فقط ، وهذا يوضح قوة الاقتصاد المصري .