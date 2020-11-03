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اقتصاد

لماذا كان قرار تحرير سعر الصرف ضروريا؟.. خبير أسواق مال يجيب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:31 م
تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف
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آية الجارحي
قال سمير رؤوف خبير اسواق المال ، إن تحرير سعر الصرف أحد اصعب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، إلا أن القرار اثبت صحته فقد ساهم في الانتقال من المعاناة الي الاستقرار المالى و تكوين اعلي احتياطي نقدي في تاريخ البنك المركزي.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، وساهم  تكوين هذا الاحتياطي النقدي و استغال الموارد المالية و الطبيعة و البشرية في تدفقات استثمارات، مشيرا إلى أن قرار تعويم سعر الصرف ادى إلى القضاء على السوق السوداء و المضاربه علي العملة .

وتابع : مع حزمه القرارات والمشروعات القومية بدءت عمليه دوران لقيمه الاصول و اعاده ترشيد الموارد المالية و استغلال بعض الاصول و عمليه دوران بداء عملية تراجعات للقيمه التضخم حتي وصل اقل من 5% علي اساس سنوي و بداء عملية تراجع الدولار امام الجنيه مره اخري ليصل  15.70 جنيه. 

لفت إلى أن هناك تنوع في ادوات الدين من اذون الخزانة و السندات التي وصلت الي 102 مليار دولار و تم سداد 20 مليار دولار اثناء التوقف العالم و الاغلاق اللذي مني بيه الاقتصاد العالمي ليصبح 82 مليار دولار فقط ، وهذا يوضح قوة الاقتصاد المصري .


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