النياسين يقلل نسبة الكوليسترول في الدم .. تفاصيل

عد السمنة وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم أكثر المشكلات الصحية المنتشرة في العصر الحديث بشكل واسعوهو يؤثر على صحة الانسان العامة ويعرضه للعديد من الامراض والمشكلات الصحية الاخري أبرزها الضغط والقلب .

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وتوجد ابحاث كثيرة حاول من خلالها الاطباء والعلماء ايجاد طرق فعالة فى التخلص من زيدة نسبة الكوليسترول في الدم "الدهون الثلاثية" منها النياسين أو فيتامين ب 3 .

ذكر موقع " webmd " أن هناك دراسات جيدة تبين أن النياسين أو فيتامين ب 3 يمكن أن يعزز مستويات الكولسترول الجيد HDL وخفض الدهون الثلاثية . النياسين أيضا يخفض بشكل متواضع " أن هناك دراسات جيدة تبين أن النياسين أو فيتامين ب 3 يمكن أن يعزز مستويات الكولسترول الجيد HDL وخفض الدهون الثلاثية . النياسين أيضا يخفض بشكل متواضع الكوليسترول الضار LDL . انها المنصوص عليها في بعض الأحيان بالاشتراك مع الستاتين ل الكولسترول السيطرة، مثل رسيوفاستاتين كريستور ، Ezallor ، سيمفاستاتين، فلوفاستاتين ( Lescol )، أتورفاستاتين ليبيتور وبرافاستاتين برفشل] .

ومع ذلك ، فإن النياسين فعال فقط كعلاج للكوليسترول بجرعات عالية إلى حد ما. يمكن أن تشكل هذه الجرعات مخاطر ، مثل تلف الكبد أو مشاكل الجهاز الهضمي أو عدم تحمل الجلوكوز. لذا لا تعالج نفسك بمكملات النياسين التي تُصرف دون وصفة طبية. بدلًا من ذلك ، احصل على مشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، والذي يمكنه وصف جرعات النياسين المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء بدلًا من ذلك إذا أوصى بذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، النياسين هو علاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للبلاجرا ، وهي حالة نادرة تتطور من نقص النياسين .



