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اقتصاد

هالة السعيد: تضافر جهود دول القارة السمراء وتكاملها ضروري لتعظيم الاستفادة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
القارة الافريقية
القارة الافريقية
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آية الجارحي
قالت هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أفريقيا سباقة في الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وكان هذا واضحًا عندما وضعت دول القارة في عام 2013 الأساس لأجندة أفريقيا 2063، وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأفريقي كااستراتيجية طويلة الأجل تدفع بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة للقارة بأكملها خلال الخمسين عامًا القادمة.

وأضافت  هالة السعيد أنه في إطار الأهمية التي توليها مصر لنشر ثقافة الاستدامة بين الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا مبادرة "سفراء التنمية المستدامة" التي تستهدف بشكل أساسي طلاب الجامعات والكشافة سعيًا لتوسيع معرفتهم فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتحفيزهم على تنفيذ مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات، موضحة أن المبادرة تتضمن برنامج تدريبي شامل وتفاعلي يقدم مفاهيم الاستدامة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى، فضلًا عن تحديد آليات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي لتوسيع هذه المبادرة لتشمل الشباب الأفريقي.


وقالت السعيد إن البلدان الأفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية وبشرية كبيرة، فتتمتع قارتنا بموقع جغرافي متميز وبالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في دول أفريقيا تتجاوز65%، مما يمنح القارة ميزة ديموغرافية كبيرة، فوجود كل هذه الموارد يقتضي تضافر جهود دول القارة وتكاملها لتعظيم الاستفادة منها ووضعها على طريق التنمية المستدامة، وهو ما تحرص عليه مصر وتسعى لتحقيقه بالتعاون مع اشقاءها من الدول الأفريقية من خلال كافة الآليات المتاحة، وذلك استكمالا للتقدم المحرز خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

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