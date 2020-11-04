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اقتصاد

وزيرة التخطيط:الاهتمام بصحة المواطن المصري على رأس اهتمامات الدولة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن والتى يتمثل أهمها فى قطاعي الصحة والتعليم.

هذا وقام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة المنيا؛ بعد انتهاء جولته بسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.


وقام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد بالجامعة بتكلفة 220 مليون جنيه، وكذلك متابعة إنشاء وتجهيز مبنى الاستقبال والطوارئ بتكلفة 70 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من المشروعين ويقوما حاليًا باستقبال المرضى وتقديم الخدمة العلاجية لهم.


كما شملت الزيارة تفقد ومتابعة إنشاء مبنى ثلاثي الأجنحة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 185 مليون جنيه؛ ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من الإنشاء والتشطيب بالمبنى في أوائل 2021، وكذلك تم متابعة إنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد بتكلفة 170 مليون جنيه ومن المستهدف أيضًا أن يتم الانتهاء من المشروع في أوائل 2021.

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