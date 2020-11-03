عزة هاشم: أكثر من 100 مليون أمريكي قاموا بتصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية

قالت عزة هاشم، القائم بأعمال غرفة عمليات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز اليوم يتابع بكثافة المشهد المحيط بـ الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، مشيرة إلى أن التصويت في الانتخابات الأمريكية 2020 هو الأعلى على مر التاريخ الأمريكي.









وأضافت «هاشم» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية خلال تغطية الانتخابات الامريكية 2020، أن أكثر من 100 مليون أمريكي قاموا بتصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية.









وتابعت القائم بأعمال غرفة عمليات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التوقعات في أول يوم انتخابات رئاسية في أمريكا ان يتم تصويت 60 مليون صوت بما يمثل 64% من مجمل الأصوات المقررة.









وأوضحت عزة هاشم، أن هذه الأصوات الكثيرة تكسر القاعدة في حالة وجود فيروس كورونا وانتشاره ولكن هذه الانتخابات هي الأسخن على مدار التاريخ الأمريكي وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.









وأشارت إلى أن 63% من الاصوات المبكرة في الانتخابات الامريكية تمت عبر البريد وهذا له عدة دلالات، أولها الخوف من انتشار وباء كورونا والعدوي منه، وثانيا خوفا من التزاحم في بداية اول يوم انتخابات ولذلك فالمواطنون فضلوا التصويت عبر البريد.