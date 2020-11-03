بالأرقام.. هذه نتائج تحرير أسعار الصرف بعد 4 سنوات.. اعرف التفاصيل

على مدار الـ 4 سنوات السابقة، نجحت مصر في إجراء إصلاحات اقتصادية شملت سياساتها المالية والنقدية التي بدأتها اعتبارًا من 3 نوفمبر 2016؛ بأولى خطواتها لتصحيح المسار المصرفي والاقتصادي، بخطوة تحرير أسعار الصرف الأجنبي لإيقاف ممارسات الجماعات الإرهابية المنظمة وغير المنظمة وبعض الفئات المنتفعة من إضرار الاقتصاد القومي مقابل تحقيق مصالح شخصية.





بعد مرور نحو 4 سنوات، نجح الجهاز المصرفي في اجتذاب أكثر من 200 مليار دولار في أول عامين من تحرير أسعار الصرف الأجنبي، وضبط سوق العملة وإغلاق الطريق أمام شركات الصرافة المشبوهة للمضاربة في العملة الأجنبية، ودخولها شرايين الاقتصاد القومي ووضع هيمنة للبنوك للانتفاع بتلك الموارد المالية التي تم استخدامها في مشروعات تنموية وإفادة المواطنين؛ بما ساهم توفير فرص العمل للشباب وتمكين رواد الأعمال والفئات المهمشة.





ووفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد نجحت مصر في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا القومي؛ ليشمل ذلك ارتفاعًا غير مسبوق في الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ لتقفز في نهاية العام المالي 2015 /2016 قبل بدء تحرير سعر الصرف ليصل من 17.5 مليار دولار، ثم 31.31 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016 "عام التعويم" بزيادة تبلغ 13.81 مليار دولار بنسبة 78.91% نمو إلى أن وصل حاليا نحو 37.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 19.72 مليار دولار.





وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ضمن مصادر الاحتياطي النقدي من 17.1 مليار دولار في يونيو2016 "قبل التعويم" ليصل لـ 21.82 مليار دولار في يونيو 2017 "بعد عام من التعويم" لتصبح معدلات نموها 4.72 مليار دولار، إلي أن وصلت حاليا لـ 27.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، بزيادة بلغت 10.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 72.2%.





وارتفع إجمالي النقود المتداولة من 368.5 مليار جنيه في يونيو 2016 " قبل عام التعويم" ليصل لـ 452.04 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016 " بعد عام من التعويم" بزيادة تبلغ 83.54 مليار جنيه؛ إلى أن وصل حاليا لـ 677.4 مليار جنيه في يوليو 2020 بزيادة تبلغ 308.9 مليار جنيه.





ونجح الجهاز المصرفي في رفع معدلات السيولة المحلية لديه لتصبح من 2.1تريليون جنيه في يونيو 2016 لتصل لـ 4.63 تريليون جنيه في يوليو 2020 بزيادة تبلغ 2.53 تريليون جنيه .





ووصلت الودائع بالبنوك قبل التعويم لـ 2.123 تريليون جنيه في يونيو 2016 ثم 3.042 تريليون جنيه في عام التعويم " يونيو 2017، إلي أن وصلت حاليا لـ 4.8 تريليون جنيه في يوليو 2020 بزيادة بلغت 2.7 تريليون جنيه.