محلل: مخاوف في أمريكا من التلاعب في التصويت بالبريد في الانتخابات الرئاسية

قال المحلل السياسي عمرو جوهر، إن فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية يتم في توقيت واحد بعد غلق المقار الانتخابية.





وأضاف عمرو جوهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لا توجد نتائج محددة لتأكيد تفوق أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ".





وتابع عمرو جوهر:" 65% من الناخبين ادلوا بأصواتهم بالبريد وهذا أمر يأخذ وقت أطول في عملية فرز الأصوات ".





وأكمل عمرو جوهر:" هناك مخاوف على الأرض في أمريكا من التلاعب في عملية التصويت بالبريد في الانتخابات الأمريكية ".





ولفت عمرو جوهر:" بعض موظفي البريد لم يقوموا بتوصيل كامل اصوات الناخبين إلى أماكن فرز الاصوات في بعض الولايات الأمريكية مثل لوس أنجلوس وهناك محاكمات لبعض موظفي البريد".