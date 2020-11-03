الديهي: قطر وتركيا تضخان أموالا في أمريكا للتأثير على الانتخابات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المال السياسي له دور في حسم الانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن بايدن جمع أكثر من 300 مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الأمريكي خاض حروب أهلية طاحنة على مدار تاريخه، ففي الستينات كان السياسيون يحلمون بالساواة بين البيض والسود، وكانت المرأة الامريكية محرومة من الانتخابات إلى أن وصل بارك أوباما إلى الحكم وتم تحقيق الحلم بوصل رجل أسود لسدة الحكم، لافتا إلى أن هناك ثوابت في السياسة الأمريكية، فأي حزب يأتي يحافظ على هذه الثوابت بنكهته.



