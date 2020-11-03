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الديهي: قطر وتركيا تضخان أموالا في أمريكا للتأثير على الانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي،  إن المال السياسي له دور في حسم الانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن بايدن جمع أكثر من 300 مليون دولار  لتمويل حملته الانتخابية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن  الشعب الأمريكي خاض حروب أهلية طاحنة على مدار تاريخه، ففي الستينات كان السياسيون يحلمون بالساواة بين البيض والسود، وكانت المرأة الامريكية محرومة من الانتخابات إلى أن وصل بارك أوباما إلى الحكم وتم تحقيق الحلم بوصل رجل أسود لسدة الحكم، لافتا إلى أن هناك ثوابت في السياسة الأمريكية، فأي حزب يأتي يحافظ على هذه الثوابت بنكهته.

وتابع الديهي :" قطر وتركيا تضخان أموالا في الولايات المتحدة للتأثير على الانتخابات،  والقانون الأمريكي عاجزعن صدع ذلك"، لافتا إلى أنه حال النتحقيق في ذلك ينتهي الأمر بسؤال المرشح أنه تأثر بذلك أم لا ؟ وهذا يجعلهم يصرفون ببذخ .

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