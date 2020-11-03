هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:.





حراسة المرمى : كورتوا





خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - فاسكيز





خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي





خط الهجوم : اسينسيو - بنزيما - هازارد





ويتذيل فريق ريال مدريد المجموعة الثانية بنقطتين ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث بنقطتين أيضًا مع فارق الأهداف لصالحه ، وذلك بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.