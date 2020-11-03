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رياضة

هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بنزيما وهازارد
بنزيما وهازارد
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مجدي سلامة
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:.

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - فاسكيز

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي

خط الهجوم : اسينسيو - بنزيما - هازارد

ويتذيل فريق ريال مدريد المجموعة الثانية بنقطتين ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث بنقطتين أيضًا مع فارق الأهداف لصالحه ، وذلك بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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