هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:.
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - فاسكيز
خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي
خط الهجوم : اسينسيو - بنزيما - هازارد
ويتذيل فريق ريال مدريد المجموعة الثانية بنقطتين ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث بنقطتين أيضًا مع فارق الأهداف لصالحه ، وذلك بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.