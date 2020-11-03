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هديل عويس: الديمقراطيون صوتوا مبكرا عبر البريد عكس خروج الجمهوريين اليوم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الكاتبة هديل عويس، إن هناك نسبة إقبال كبيرة على صناديق الاقتراع، وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الديمقراطيين، لافتة إلى أن نسبة إقبال الجمهوريين على صناديق الاقتراع كبيرة جدًا، وهذا نراه في ولايات أوهايو وفلوريدا وجورجيا.

وأضافت "عويس"، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن النسبة 75.1% خرجوا من الديمقراطيين للمشاركة في الاقتراع في صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن الديمقراطيين صوتوا مبكرا عبر البريد على عكس الجمهوريين الذين خرجوا اليوم.

وأوضحت أن بعض الولايات قد تفصح عن نتائجها اليوم وأهمها فلوريدا، لافتة إلى أن ترامب يمهد لفوز مبكر ولكن مازال الجميع في انتظار نتائج أصوات الاقتراع.

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