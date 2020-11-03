هديل عويس: الديمقراطيون صوتوا مبكرا عبر البريد عكس خروج الجمهوريين اليوم

قالت الكاتبة هديل عويس، إن هناك نسبة إقبال كبيرة على صناديق الاقتراع، وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الديمقراطيين، لافتة إلى أن نسبة إقبال الجمهوريين على صناديق الاقتراع كبيرة جدًا، وهذا نراه في ولايات أوهايو وفلوريدا وجورجيا.
وأضافت "عويس"، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن النسبة 75.1% خرجوا من الديمقراطيين للمشاركة في الاقتراع في صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن الديمقراطيين صوتوا مبكرا عبر البريد على عكس الجمهوريين الذين خرجوا اليوم.
وأوضحت أن بعض الولايات قد تفصح عن نتائجها اليوم وأهمها فلوريدا، لافتة إلى أن ترامب يمهد لفوز مبكر ولكن مازال الجميع في انتظار نتائج أصوات الاقتراع.