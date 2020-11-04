طريقة التصويت في انتخابات النواب 2020.. كيف تختار مرشحي الفردي أو القائمة؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجب أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية.





وحول كيفية التصويت بانتخابات مجلس النواب، قالت الهيئة إن الناخب عليه تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية، بعدها يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب ويسلمه بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية، على أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة.





بعدها يتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرته، على أن يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة ثم يقوم بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.





وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.



