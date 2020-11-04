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برلمان

قبل ساعات من انطلاق انتخابات المرحلة الثانية.. اعرف مرشحك بالبرلمان

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أحمد أيمن
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مارثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بعد الانتهاء من إجراء المرحلة الأولى للانتخابات في الداخل والخارج.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وتيسيرا على الناخبين، يستعرض "صدى البلد" طريقة الاستعلام عن اسماء ورموز والسير الذاتية لمرشحي البرلمان:

1. الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات  www.elections.eg

2. الضغط على كلمة المرشحون الموجود بشريط الخيارات أعلى الموقع

3. اختيار نوع الدائرة فردي أو قائمة، ثم اختيار اسم المحافظة إذا كان المرشح فرديا أو اسم القطاع إذا كنت تبحث عن مرشحي القائمة، وفي حالة الفردي يتم تحديد اسم الدائرة الموجودة بكل محافظة.

4. بمجرد الانتهاء من تحديد نوع الدائرة والمحافظة تظهر أسماء جميع المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية، بجانب السيرة الذاتية الخاصة بكل مرشح.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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