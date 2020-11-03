كاملة أبو ذكري تكشف مصير بـ 100 وش وتوجه نصيحة لمحمد رمضان.. فيديو

قالت كاملة أبو ذكري المخرجة ، إن مسلسل بـ100 وش لكن يكون له جزء ثاني ولكن بنسبة كبيرة وسنقوم بتحويله الي فيلم ولم اجلس مع المؤلفين حتي نقوم بأصدار الفيلم .





واضافت ابو ذكري خلال لقائها في برنامج ام بي سي ترينديد ، إن إصدار جزء ثاني من مسلسل بـ100 أصبح مطلب جماهيري مؤكدة ان الفيلم اذا تم عمله سيأخذ الطابع الكوميدي لأن المسلسل كان كوميديا لافتة الي ان الكوميديا ليس لها حظ في المهرجانات .





أبو ذكري ، ان عمل فيلم عن حياة الفنان احمد ذكي اذا كان موجود لم تكن تعجبه الفكرة مؤكدة أنها عملت مساعدة مع الفنان احمد ذكي . وأوضحتحياةتعجبهأنها



