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سيارات

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن وكيل شركة شانجان الصينية لصناعة السيارات فى المملكة العربية السعودية طرح السيارة شانجان إيدو موديل 2021 الجيل الجديد فى السوق السعودى بفئة سيارة سيدان صغيرة الحجم

اوضح الوكيل السعودى ان السيارة شانجان إيدو موديل 2021 الجيل الجديد ، تتوفر بثلاثة طرازات، تريند وسمارت وليميتد .

اما التصميم الخارجي للسيارة شانجان إيدو موديل 2021 ، وأصبح شبك التهوية مأخذ معظم الواجهة الأمامية بتصميم الفراشة، والأضواء الأمامية أوتوماتيكية نهارية LED وأضواء انعطاف وأضواء خارجية مدمجة.

يطغى الكروم على التصميم الأمامي خاصة شبك التهوية وفتحات التهوية الجانبية، ومن جانب السيارة خطوط أنيقة ممتدة من الجانب إلى غطاء المحرك إلى الواجهة الأمامية، والمرايا الجانبية ديناميكية قابلة للطي كهربائيا وعليها مؤشر الانعطاف ومقابض الابواب مطعمة بالكروم واطار النوافذ الخارجية من الكروم

وتتوفر بجنوط مقاسين 16 و17 بوصة، وفي الخلف يتوفر جناح خلفي صغير على غطاء صندوق الامتعة والاضواء الخلفية طراز LED واضاءة المكابح LED،

اما أبعاد السيارة شانجان إيدو موديل 2021 الخارجية، تاتى بالطول 471 والعرض 182 سم والارتفاع 150.5 سم وطول قاعدة العجلات 270 سم، وهي تقريبا الأطول والأعرض وأكثر ارتفاع من المنافسين وهذا ينعكس على شكلها الخارجي ومساحة المقصورة من الداخل.

وتستمد السيارة شانجان إيدو موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1.6 ليتر بلوكور GDI بيعطي قوة 126 حصان وعزم دوران 168 نيوتن-متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، واقتصاد السيارة في استهلاك الوقود 15.9 كم/ليتر، ونوعية الوقود المستخدم هو 91.

اما عن اسعار شانجان إيدو الجديدة موديل 2021 بثلاثة طرازات هي ، تريند سعره 46٫400 ريال، والطراز سمارت سعره 50٫400 ريال، والطراز الثالث ليمتيد سعره 58٫400 ريال .

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر
شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر
شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر
شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر
شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر
شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

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