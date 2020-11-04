تداعيات كورونا.. ندوة بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس.. اليوم

تنظم كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس اليوم الاربعاء ندوة تحت عنوان " تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية" .

يدير الندوة فريق متخصص في مكافحة العدوى من مستشفيي عين شمس التخصصي بقيادة الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس في تمام الساعه الحاديه عشره والنصف صباحا للساده اعضاء هيئه التدريس وموظفي الكلية.

الجدير بالذكر أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة عن حصول 10 طلاب من الكلية على منحة كاملة مجانية للحصول على شهادة Certified Management Accountant (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين Institute of management Accountants(IMA) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتميز طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس في أداء الاختبارات المؤهلة التنافسية للحصول على تلك المنحة السنوية.



