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تعليم

انطلاق نموذج المحاكاة البنكى للعام الرابع على التوالى بتجارة عين شمس.. اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينطلق اليوم، الأربعاء الموافق 4_11_2020 نموذج المحاكاة البنكي للعام الرابع على التوالي بكلية التجارة جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين نموذج النظام المصرفي وكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ دكتور خالد قدري، عميد الكلية. 

وقالت الدكتورة هيام وهبة، أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئول عن النموذج بالكلية، إن النموذج بدء فعالياته للسنة الرابعة بالكلية بمشاركة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي وبنك مصر وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما أعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة عن حصول 10 طلاب من الكلية على منحة كاملة مجانية للحصول على شهادة Certified Management Accountant  (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين Institute of management  Accountants(IMA) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتميز طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس في أداء الاختبارات المؤهلة التنافسية للحصول على تلك المنحة السنوية.

ويأتي  ذلك في إطار التعاون الدولي مع المنظمات المهنية العالمية من أجل ربط احتياجات سوق العمل وتطوير المقررات الدراسية.

وأكدت دكتورة هيام وهبة أن النموذج يهدف إلى تعليم وتثقيف جميع  طلاب الكلية لجميع العمليات المصرفية والمالية وكيفية الالتحاق بالقطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد المصري، وأيضا يقدم النموذج زيارات للبنوك على مدار العام، وأيضا التدريب الصيفي للطلاب كما يقوم النموذج بترشيح طلاب الفرقة الرابعة للعمل بالبنوك المشاركة مع النموذج، ويختتم النموذج فعالياته بتقديم شهادة معتمدة للطلاب المشاركين بالنموذج من الكلية والمعهد المصرفي، وبنك مصر.

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