نشرة البرلمان.. انطلاق ماراثون المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا.. ومقترحات للنجاة من مواجهة كورونا الثانية

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 3 نوفمبر:الأمن المصري خط أحمر ..متحدث النواب يؤيد غلق معبر رفح لتجاوزات حماسفرج عامر: النجاة من المواجهة الثانية لـ كورونا تتطلب التالي |تفاصيلالشيوخ ينتهي من إعداد اللائحة الداخلية للمجلسالشيوخ يشكل لجنة مصغرة للصياغة النهائية للائحة الداخليةتنطلق بالخارج غدا.. ننشر مواعيد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020آلية للفتح والغلق وعقوبات للمخالفين.. ضوابط المحلات بالقانون الجديداستحداث فصل جديد بلائحة الشيوخ حول أصول المجلس وأملاكهتنطلق غدا بالخارج.. ننشر طريقة تصويت المصريين بانتخابات المرحلة الثانية