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المتحدث باسم الدفع الإلكتروني: بطاقة ميزة للعاملين بالقطاع الحكومي تحمل أقصى معدلات الأمان.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:56 م
حمدي حسني
حمدي حسني
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إبراهيم القادري

قال حمدي حسني المتحدث باسم شؤون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية ، إن وزارة المالية في نهاية نوفمبر 2017 قد انتهت من ميكنة كافة مستحقات العاملين في الدولة وهو ان كل موظف في الدولة ويصل عددهم الي 5 مليون موظف أصبح بحوزته بطاقة الكترونية .

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان من خلال هذه البطاقة الالكترونية يستطيع الموظف الحصول علي مستحقاته لدى الدولة مثل المرتب والحوافز ونعمل علي تطوير هذه المنظومة عن طريق استبدال هذه البطاقات بطاقات جديدة تحمل شعار الشرطة الوطنية ميزة وتحتوي علي مجموعة من المميزات الجديدة .

واوضح حسني ، ان أهم مميزات تلك البطاقة هي أنها ذات شريحة ذكية وتحمل اعلي مستوي تأمين المعاملات المالية وتحقق درجة عالية من الأمان .

وتابع : اننا نعمل علي تقديم حوافز ايجابية للموظفين حتى تتحول بشكل تدريجي وثلث من المعاملات المادية الي المعاملات الكاش لتغير ثقافة الموظفين لتقليل الاعتماد علي النقد .

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