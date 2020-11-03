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رياضة

ليلة الأبطال .. ريال مدريد يتقدم على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:49 م
لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.

وسجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 25 ثم سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ويعزز النتيجة ، ثم سجل لوتارو مارتينيز  الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول والمباراة. 

وبهذه النتيجة يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الأخير بنقطتين، فى المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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