ليلة الأبطال .. ريال مدريد يتقدم على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.





وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.





وسجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 25 ثم سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ويعزز النتيجة ، ثم سجل لوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول والمباراة.



