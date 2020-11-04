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محلل سياسي: من الصعب التكهن بنتائج التصويت فى الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد الجمل المحلل السياسي، إن الانتخابات الأمريكية غير متوقعة، مؤكدًا ان كلا من المرشح ترامب و جو بايدن لديهم أصوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين أنه من الصعب التكهن بنتائج التصويت فى الانتخابات وسط المؤشرات الأخيرة.

وأشار إلى أن ولايات فلوريدا و نورث كارولينا وبنسلفانيا نتائجها متأرجحة فى الانتخابات الأمريكية.

وأكد أن الانتخابات الأمريكية الحالية تعد تاريخية نظرًا لمرور الولايات المتحدة الأمريكية بجائحة كورونا، مؤكدًا أن فيروس كورونا قد تقلب الموازين ونتائج الانتخابات الأمريكية وتصعب من توقع نتائج التصويت.

ولفت إلى أن المهاجرين والأقليات العرقية يتخوفون من إدارة ترامب وقد يؤدي ذلك إلى تغيير نتائج التصويت.

وكشف أنه يتوقع حدوث شغب بعد اكتساح أحد المرشحين فى الانتخابات الامريكية، وأن ترامب قد يلجأ إلى القضاء فى حالة فوز بايدن وهو ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار بالشارع الأمريكي.

فى حالة فوز ترامب بـ 270 مقعدًا بالمجمع الانتخابي ستؤدي إلى حسم نتائج التصويت تقريبًا، وأن استطلاعات الرأى لا يمكن أن تكون حاسمة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية.

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