حفلات غير لائقة.. راقصة تطيح بمجلس إدارة مركز شباب قويسنا.. تفاصيل

قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور اشرف صبحى اتخذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مجلس إدارة مركز شباب قويسنا بعد أن تبين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز.

وأضاف "فوزى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم حل مجلس الإدارة بسبب الحفلات غير اللائقة، موضحًا أن الشركة التي كانت تستأجر كافتيرا المركز هي التي كانت تقيم هذه الحفلات، وتابع:"تم حل المجلس بالكامل وإحالة العاملين بالمركز للتحقيق وفسخ العقد مع المستأجر صاحب الواقعة".



