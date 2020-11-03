وزارة الإعلام الكويتية تعلن إجراءات جديدة بجميع محطاتها ومنصاتها

أعلنت وكیل وزارة الإعلام الكويتية، منیرة الھویدي، دراسة فنیة تنظیمیة تشمل جمیع القنوات التلفزیونیة والمحطات الإذاعیة التابعة للوزارة من أجل تقییمھا وتحدید أھدافھا.





وقالت "الھویدي"، في تصریحات صحفية، الیوم الثلاثاء، إن ھذه الدراسة تعد خطوة تنظیمیة تسعى وزارة الإعلام الكويتية بها إلى تطویر العمل الفني الإعلامي للقنوات التلفزیونیة التي تبثھا الوزارة، لافتة إلى أنھا تقرر إيقاف قناة الطفل لمزید من الدراسة وتقییم التجربة خلال المرحلة الماضیة.





وكشفت عن خطوات تنظیمیة أخرى ستشمل جمیع منصات وزارة الإعلام بما فیھا المحطات الإذاعية لتقییمھا واتخاذ الإجراءات اللازمة شأنھا .





وبیّنت أن أھداف وزارة الإعلام تتناغم والسیاسة الداخلیة والخارجیة لدولة الكویت، مضیفة "نحن نسعى لأن نكون المحطة الرئیسیة للأسرة الكویتیة والخلیجیة بمختلف الأعمار.