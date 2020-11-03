قبل دخول الشتاء .. أستاذ ميكروبيولوجي يقدم نصائح للوقاية من كورونا في الطقس البارد

قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وأستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن فيروس كورونا ينتشر في الدول ذات الطقس البارد، وهو ما لا يوجد في مصر في هذه الفترة من العام، وستكون الشتاء وسطا مناسبا لانتشار فيروس كورونا .





وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الوقت القادم مناسب لنمو الفيروس وزيادة معدل الإصابات ومهاجمة الجهاز المناعي، لذلك ننصح دائما بتهوية الأماكن بشكل جيد سواء في المنزل أو العمل، منوها أن الاهتمام بنظام الغذاء مهم للغاية، ولابد من تناول الخضراوات والفواكه التي تعزز من مناعة الجسم.





وأوضح أبو شنب أنه يجب أن يرتدي جميع الطلاب الكمامة سواء في المواصلات العامة أو الشارع مع ارتداء الجوانتي مع مراعاة الحد الأقصى للتباعد بين الطلاب وبعضهم للحفاظ على سلامتهم.

وأكد على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، منوها إلى أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

وأشار إلى جميع على الناس تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.



