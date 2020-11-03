قبل دخول الشتاء .. أستاذ ميكروبيولوجي يقدم نصائح للوقاية من كورونا في الطقس البارد

قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وأستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن فيروس كورونا ينتشر في الدول ذات الطقس البارد، وهو ما لا يوجد في مصر في هذه الفترة من العام، وستكون الشتاء وسطا مناسبا لانتشار فيروس كورونا .
وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الوقت القادم مناسب لنمو الفيروس وزيادة معدل الإصابات ومهاجمة الجهاز المناعي، لذلك ننصح دائما بتهوية الأماكن بشكل جيد سواء في المنزل أو العمل، منوها أن الاهتمام بنظام الغذاء مهم للغاية، ولابد من تناول الخضراوات والفواكه التي تعزز من مناعة الجسم.
وأوضح أبو شنب أنه يجب أن يرتدي جميع الطلاب الكمامة سواء في المواصلات العامة أو الشارع مع ارتداء الجوانتي مع مراعاة الحد الأقصى للتباعد بين الطلاب وبعضهم للحفاظ على سلامتهم.
وأكد على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، منوها إلى أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.
وأشار إلى جميع على الناس تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.
ونشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات "الاشتباه-المؤكدة" الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.
ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، بالإضافة الي مضاد للفيروساتهاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".
وأشارت الوزارة ، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية:
السن أقل من 60 عام
درجة الحرارة أقل من 38◦
تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92.
نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة
معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة
نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1
حال وجود أمراض مزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، .." تكون الحالة مستقرة بالأدوية.
لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة.
لا يوجد حمل.
لا يعاني من أورام سرطانية وغير خاضع للعلاج الكيماوي.
لا يعاني من سمنة مفرطة مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2
أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي للمصابين:
أن المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن
العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض
طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته
أوضح البروتوكول مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه:
يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة
أن يكون للمريض حماما خاصا ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام
يجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة