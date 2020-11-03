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أخبار العالم

عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: وارد تزوير الأصوات عبر البريد والدليل تصويت قط متوفي بالانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف قال المحلل السياسي وعضو الحزب  الجمهوري "بشار جرار"، أنه يمكن تزوير الأصوات عبر البريد كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق وذلك لوجود بعض الخلل والتلاعب في هذا النظام البريدي.


وأوضح " بشار"، خلال لقاءه مع موقع "صدى البلد"، أنه تلقى شخصيا استمارة تصويت بالرغم من عدم طلبها من الاساس، حيث تبين الاستمارة الانتخابية انتماء الشخص سواء كان جمهوري أو ديمقراطي مما يتيح هذا الأمر باب للتلاعب في اصوات الناخبين.


وذكر العضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، واقعة العثور على بعض اصوات الناخبين المصوتين عبر البريد في صناديق القمامة، منا يوضح هذا الأمر وجود عبث في نظام التصويت عبر البريد .


وفي واقعة أخرى ، قال "بشار" أنه تم اكتشاف أحد الاصوات الباطلة كان باسم قط متوفي، مما أثر هذا الأمر ضجة مصاحبة سخرية حول تصويت قط ميت بالأساس في الانتخابات الجارية.


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