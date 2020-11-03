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أخبار العالم

تمديد حالة الطوارئ في فلسطين لمدة 30 يوما

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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محمد عثمان
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في فلسطين لمدة 30 يومًا على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد اعتبارًا من اليوم.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



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