AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن وكيل العلامة التجارية سكودا وسيات وكوبرا في مصر، موعد طرح الجيل الرابع الجديد كليًا من سيارة سكودا اوكتافيا A8، والذي تم تحديده يوم الخميس المقبل.


أوضح وكيل سكودا في مصر، أن السيارة يتم طرحها فى الأسواق المحلية بعد أن تمكن الوكيل من إتمام الإفراج الجمركي الكامل عن الشحنة الأولى من منفذ اسكندرية الجمركى خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأشار الوكيل إلى أن طرح الجيل الجديد من سكودا أوكتافيا سيسهم فى دفع مبيعات العلامة التشيكية فى السوق المحلية، لا سيما وانها من أكثر الطرازات مبيعًا.   

   

وبين أن أزمة فيروس كورونا تسبب فى إرجاء خطط تقديم السيارة، خاصة مع اتجاه مصنع الشركة الأم إلى تلبية احتياجات السوق العالمية من السيارة .


وينتمي الجيل الجديد كليًا من سيارات سكودا أوكتافيا لفئة المركبات السيدان العائلية رباعية الأبواب، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات سوق السيارات في مصر.


والجدير بالذكر ان سكودا العالمية قد كشفت عن الجيل الرابع من سكودا اوكتافيا الجديدة كليًا فى منتصف نوفمبر من العام الماضى ، وقالت الشركة فى بيان لها إن أوكتافيا يعد من أكثر الموديلات المبيعًا للعلامة التجارية سكودا، فى تاريخها.

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكودا أوكتافيا الجيل الجديد في السوق المصرية.. اكتوبر المقبل

رينو وسكودا وسيات وأودي تخطط لطرح موديلات جديدة في مصر

الكشف عن سكودا فابيا فى ثوبها الجديد موديل 2021.. صور

رينو تستعد لنقلة نوعية في عالم السيارات قريبا

أوكتافيا octavia 2021 الجيل الجديد تصل إلى ميناء الإسكندرية .. صور

بعد تسريب صورها من ميناء الإسكندرية .. رسميا سكودا اوكتافيا 2021 skoda octavia في مصر .. صور

ترشيحاتنا

حسين هريدي: فلوريدا تعطي مؤشرًا أوليًا لسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

خلال تغطية الانتخابات الأمريكية..أحمد موسى يعتذر للمشاهدين بعد عرض صورة خارجة من نيويورك.. فيديو

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

دراسة تصدم المتعافين .. فيروس كورونا يستمر في إصابة هذا الجزء من الجسم

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

أكثر من 160 مليون صوت.. رغم كورونا أمريكا تشهد أعلى نسبة إقبال من الناخبين في تاريخها

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر