تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر

أعلن وكيل العلامة التجارية سكودا وسيات وكوبرا في مصر، موعد طرح الجيل الرابع الجديد كليًا من سيارة سكودا اوكتافيا A8، والذي تم تحديده يوم الخميس المقبل.





أوضح وكيل سكودا في مصر، أن السيارة يتم طرحها فى الأسواق المحلية بعد أن تمكن الوكيل من إتمام الإفراج الجمركي الكامل عن الشحنة الأولى من منفذ اسكندرية الجمركى خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأشار الوكيل إلى أن طرح الجيل الجديد من سكودا أوكتافيا سيسهم فى دفع مبيعات العلامة التشيكية فى السوق المحلية، لا سيما وانها من أكثر الطرازات مبيعًا.

وبين أن أزمة فيروس كورونا تسبب فى إرجاء خطط تقديم السيارة، خاصة مع اتجاه مصنع الشركة الأم إلى تلبية احتياجات السوق العالمية من السيارة .





وينتمي الجيل الجديد كليًا من سيارات سكودا أوكتافيا لفئة المركبات السيدان العائلية رباعية الأبواب، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات سوق السيارات في مصر.





والجدير بالذكر ان سكودا العالمية قد كشفت عن الجيل الرابع من سكودا اوكتافيا الجديدة كليًا فى منتصف نوفمبر من العام الماضى ، وقالت الشركة فى بيان لها إن أوكتافيا يعد من أكثر الموديلات المبيعًا للعلامة التجارية سكودا، فى تاريخها.