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رياضة

مهاجم فلسطيني على أعتاب الانضمام لنادي سموحة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بدر موسى مهاجم نادي
بدر موسى مهاجم نادي خدمات رفح الفلسطيني
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حسام الحارتي
يرغب مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع بدر موسى مهاجم نادي خدمات رفح الفلسطيني

ومن المتوقع أن يغادر بدر موسي قطاع غزة متوجها إلي مصر خلال الساعات المقبلة للتواجد في في صفوف الفريق السكندري .

ووجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة رسمية إلي سفارة مصر في فلسطين لاستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب من أجل التوجه إلي النادي والإلتحاق بصفوف الفريق.

وأكد سموحة في خطابه أن النادي يرغب بالتعاقد مع اللاعب بدر موسى، بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية.

وتألق بدر موسي الذي يلعب في مركز رأس الحربة بشكل لافت مع فريقه خدمات الفلسطيني وتوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين 

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع اللاعب الفلسيطيني على أنه لاعب محلي 

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