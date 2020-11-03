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أحمد مجدي: بدء عمليات الفرز في بعض الولايات الأمريكية بسبب فروق التوقيت

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:21 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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عادل نصار
كشف أحمد مجدي مراسل قناة صدى البلد من الولايات المتحدة الأمريكية، آخر تطورات الانتخابات الأمريكية الحالية 2020.

وأكد مجدي، في لقاء من وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمليات الفرز بدأت في بعض الولايات الأمريكية بسبب فروق التوقيت.

وأضاف أحمد مجدي مراسل قناة صدى البلد من الولايات المتحدة الأمريكية، أن أنصار ترامب يتوقعون تحقيق فوز كاسح على جون بايدن.

وأكد  مجدي أن كل ولاية ستعلن نتيجة الانتخابات بعد انتهاء الفرز.

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