حال فوزه .. الفقي: جو بايدن رئيس باهت أتت به الأقدار .. فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الأوروبيين لا ينحازون إلى دونالد ترامب، مضيفا:" أوروبا عانت من سياسات دونالد ترامب غير المتوقعة ووضع أوروبا في موقف حرج وخروج ترامب عن كل الاتفاقيات مع أوروبا".





حال فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون رئيس باهت أتت به الأقدار". وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"





وتابع مصطفى الفقي:" هناك فارق بين ما يقوله بايدن في الحملة الانتخابية وبين ما يفعله على أرض الواقع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:" عواصم العالم بأكمله تهتم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية وتلك الانتخابات ذات طابع عالمي تؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها".





وأوضح:" لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".





وأكمل مصطفى الفقي:" لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".





ولفت مصطفى الفقي:" إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير ".