AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حال فوزه .. الفقي: جو بايدن رئيس باهت أتت به الأقدار .. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الأوروبيين لا ينحازون إلى دونالد ترامب، مضيفا:"  أوروبا عانت من سياسات دونالد ترامب غير المتوقعة ووضع أوروبا في موقف حرج وخروج ترامب عن كل الاتفاقيات مع أوروبا".

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حال فوز جو بايدن  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون رئيس باهت أتت به الأقدار".

وتابع مصطفى الفقي:"  هناك فارق  بين ما يقوله بايدن في الحملة الانتخابية وبين ما يفعله على أرض الواقع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:"   عواصم العالم بأكمله تهتم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية وتلك الانتخابات ذات طابع عالمي تؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها".

وأوضح:"  لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".

وأكمل مصطفى الفقي:"  لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد ".

ولفت مصطفى الفقي:" إسرائيل تفضل فوز دونالد ترامب لأنه امتلك الجرأة لدعم اسرائيل بشكل كبير ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

ترامب يهين بايدن: لا علاقة لك بالذكاء.. فيديو

ترامب: بايدن سياسي فاسد

بعد روسيا.. ترامب يتهم جو بايدن بتلقي أموال من الصين

الشرق الأوسط ما بين ترامب وبايدن.. كيف تؤثر انتخابات الرئاسة الأمريكية على مستقبل المنطقة العربية؟ مخاوف خليجية من دخول الديمقراطيين للبيت الأبيض.. صفقة القرن والاتفاق النووي أبرز الملفات الساخنة

ترامب: بايدن سياسي فاشل ويدعم الصين

ترشيحاتنا

مستشارة بالبيت الأبيض: ترامب سيفوز ولكن ليس بنتائج 2016

عقب إلقاء القبض عليهم.. فرج عامر يتمكن من إنهاء مشكلة البراعم بنادي سموحة

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد