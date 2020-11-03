عقب إلقاء القبض عليهم.. فرج عامر يتمكن من إنهاء مشكلة البراعم بنادي سموحة

انتهى الخلاف الذي وقع أمس بين جهاز براعم كرة القدم بنادي سموحة وأحد أعضاء النادى بسبب استبعاد نجله من القطاع.





وكانت مشادة كلامية وقعت بين الإدارة الفنية لقطاع البراعم وأحد أولياء الأمور؛ وتم تصعيد الأمر للجهات المختصة، وبعد تدخل بعض الشخصيات القيادية، انتهت المشكلة بتصالح الطرفين.



