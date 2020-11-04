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رياضة

ليلة الأبطال .. مانشستر سيتي يكتسح أولمبياكوس بثلاثية نظيفة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
لاعبي مان سيتي
لاعبي مان سيتي
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مجدي سلامة
انتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني، بفوز الأول بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الأول جاء هدف عن طريق لاعب مانشستر سيتي الشاب توريس في الدقيقة 12 .

وفي الشوط الثاني جاء جبريال جيسوس في الدقيقة 81 بهدف ثاني لصالح فريق مانشستر سيتي ، ثم يأتي  الظهير كانسيلو بهدف ثالث في الدقيقة 90 ليعلن تفوق فريقه في المباراة ويقودهم لصدارة المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل فريق أولمبياكوس اليوناني المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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