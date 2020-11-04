اليوم.. تسكين طلاب الأزهر الحاصلين على تقدير امتياز بالمدينة الجامعية

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من اليوم الأربعاء، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز.

وأوضح أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا.





إعادة قيد مُستنفذي مرات الرسوب

من جانبه، وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على إعادة قيد الطلاب مُستنفذي فرص البقاء بكليات الجامعة المختلفة ولديهم فاصل زمني ثلاث سنوات.





وقال رئيس الجامعة، في منشور له، إن الطلاب سيتم قيدهم ضمن تنسيق الطلاب والطالبات مستنفذي الرسوب في العام الجامعي 2020-2021 بفاصل زمني ثلاث سنوات.





ويقوم الطالب أو الطالبة بسداد مبلغ 430،5 جنيه عن الفاصل الزمني الثالث لصالح صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الإجازة العالية بخلاف الرسوم المقررة على الطلاب المعاد قيدهم بفاصل زمني عامين جامعيين.



