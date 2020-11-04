مديرة «الجايكا» تزور مبنى الركاب الصديق للبيئة في مطار برج العرب

زارت اوكوبو كيوكو مديرة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، مطار برج العرب، الثلاثاء؛ لمتابعة مراحل إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة به، وفقًا لاتفاقية تعاون مشترك عام 2016 لتوسيع وتحديث المطار، رافقها أثناء الجولة الطيار محمد راشد مدير المطار.





وخلال الزيارة استمعت اوكوبو إلي شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار الذى يتضمن خطط وتصميم المبني الجديد ليكون «صديقاً للبيئة»، ويأتي ذلك وفق توجهات الدولة المصرية لمحاربة التلوث والحد من آثار التغير المناخي.





ومن المقرّر استخدام التكنولوجيا اليابانية المُتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية، وأنظمة عالية الكفاءة لمكيفات الهواء والإضاءة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.





وفى نهاية الجولة قام" راشد" بتقديم درع الشركة المصرية للمطارات لـ"اوكوبو"؛ تقديرا للتعاون المثمر من قبل هيئة التعاون اليابانية فى مصر "جايكا" فى تطوير المطارات المصرية.



