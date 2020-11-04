AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نتعاون مع الحكومة بعدة برامج.. العمل الدولية: قطاع السياحة في مصر سيحقق نمواً سريعاً

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن قرارات العودة للإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا؛ تتخذه كل دولة، حسب الأوضاع الموجودة بها، متابعا: "اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ضروري؛ لمواجهة تداعيات الموجة الثانية للفيروس".

وأضاف "أوشلان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة في مصر، ويحقق نموًا سريعًا لمصر". 

وأكد  إيريك أوشلان، أن مصر اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على العمالة، وعدم تأثر الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات العمالية في العديد من المشروعات والبرامج.

وشدّد على أن الاقتصاد المصري شهد نموًا كبيرًا قبل جائحة كورونا، مضيفًا: نتعاون مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة لتوفير فرص عمل وتقديم التدريب للشباب".

وتابع إيريك أوشلان: "نتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات المصري، ونقدم الدعم للشركات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتخفيف الآثار على المتضررين من فيروس كورونا".

واستطرد إيريك أوشلان، نعمل على دعم بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن بعض المصانع التي أغلقت نتيجة جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: نساند كل من يرغب في تأسيس تنظيم نقابي ونقدم له يد العون بشروط

مناقشة وتقييم ومتابعة الملفات المشتركة.. وزير القوى العاملة يلتقي بـ "مدير مكتب منظمة العمل الدولية".. ويؤكد: مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة

خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية مصر من تداعيات كورونا

وزير القوى العاملة: مصر نجحت فى احتواء كورونا ودمج المرأة في مراحل اتخاذ القرار

وزيرة التعاون الدولي: نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حقق لها ملاءة مالية وجدارة ائتمانية قوية

وزيرة التعاون الدولي: برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية ساهمت في مواجهة جائحة كورونا

ترشيحاتنا

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

مع انتهاء صافرة مباراة الزمالك الليلة.. الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يدك شباك أتالانتا بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا