نتعاون مع الحكومة بعدة برامج.. العمل الدولية: قطاع السياحة في مصر سيحقق نمواً سريعاً

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن قرارات العودة للإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا؛ تتخذه كل دولة، حسب الأوضاع الموجودة بها، متابعا: "اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، ضروري؛ لمواجهة تداعيات الموجة الثانية للفيروس".





وأضاف "أوشلان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة في مصر، ويحقق نموًا سريعًا لمصر".



وأكد إيريك أوشلان، أن مصر اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على العمالة ، وعدم تأثر الاقتصاد، مشيرًا إلى أ نه يتم العمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات العمالية في العديد من المشروعات والبرامج.





وشدّد على أن الاقتصاد المصري شهد نموًا كبيرًا قبل جائحة كورونا، مضيفًا: نتعاون مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة لتوفير فرص عمل وتقديم التدريب للشباب".





وتابع إيريك أوشلان: "نتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات المصري ، ونقدم الدعم للشركات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتخفيف الآثار على المتضررين من فيروس كورونا".





واستطرد إيريك أوشلان، نعمل على دعم بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن بعض المصانع التي أغلقت نتيجة جائحة كورونا.