تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

قال الصحفي عماد أديب ، إن 6 ملاحظات تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، الأولى أنها تحدث في جائحة فيروس كورونا، والثانية أنها أكبر ميزانية في تاريخ الإنفاق بالنسبة لجميع المتنافسين سواء الرؤساء وممثلي النواب أو الكونجرس أو الـ13 ولاية حيث وصل حجم هذه الإنفاقات الي 6.5 مليار دولار.





وأضاف أديب خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى ، أن جو بايدن هو أكثر مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي استطاع جمع مبلغ قيمته مليار دولار .





وأوضح أديب ، أن عدد المنتخبين الذين صوتوا تخطى الـ 100 مليون شخص سواء بالبريد أو بالانتخاب في المقار وهذه الملاحظة الرابعة والخامسة هو أن عدد المنتخبين الذين صوتوا بالبريد أكثر من الذين حضروا قبل الانتخابات . أوالرابعةأكثر





وتابع: إن هذه أول انتخابات تتم ولا تعرض فيها وسائل الإعلام وجهة نظر الطرفين، ولكنها مُنحازة كليًا من الدرجة الأولي مع مرشح ضد مرشح آخر، وما تعلمناه في الإعلام لا علاقة له بما يحدث الآن من الإعلام الأمريكي .



