AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحدث لأول مرة.. عماد أديب يوضح 6 ملاحظات على انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
عماد اديب
عماد اديب
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الصحفي عماد أديب، إن 6 ملاحظات تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، الأولى أنها تحدث في جائحة فيروس كورونا، والثانية أنها أكبر ميزانية في تاريخ الإنفاق بالنسبة لجميع المتنافسين سواء الرؤساء وممثلي النواب أو الكونجرس أو الـ13 ولاية حيث وصل حجم هذه الإنفاقات الي 6.5 مليار دولار.

وأضاف أديب خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى ، أن جو بايدن هو أكثر مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي استطاع جمع مبلغ قيمته مليار دولار .

وأوضح أديب ، أن عدد المنتخبين الذين صوتوا تخطى الـ 100 مليون شخص سواء بالبريد أو بالانتخاب في المقار وهذه الملاحظة الرابعة والخامسة هو أن عدد المنتخبين الذين صوتوا بالبريد أكثر من الذين حضروا قبل الانتخابات .

وتابع: إن هذه أول انتخابات تتم ولا تعرض فيها وسائل الإعلام وجهة نظر الطرفين، ولكنها مُنحازة كليًا من الدرجة الأولي مع مرشح ضد مرشح آخر، وما تعلمناه في الإعلام لا علاقة له بما يحدث الآن من الإعلام الأمريكي.

ونوّه الى أن الاستعدادات الانتخابية الحالية التي قام بها الديمقراطيون يعملون عليها منذ خسارتهم انتخابات 2016، لافتاً إلى أنه قد لا يصل أحد المرشحين إلي الرقم المحقق للفوز وهو 270 صوتًا، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات هي الأكثر تعقيدًا في التاريخ الحديث .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات ستفاجئك.. كيف تصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟

بدون حملة دعائية.. قصة مطربة سمراء مرشحة للانتخابات الأمريكية

12 مرشحا .. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في جمهورية غينيا

جنون.. ترامب يعترض على قرار قضائي بتمديد فترة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

المجمع الانتخابي الأمريكي.. أعقد نظام اقتراع في التاريخ وكلمة السر في الفوز برئاسة الولايات المتحدة

أعقد نظام اقتراع في التاريخ.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية قبل انطلاقها.. وهل يستطيع ترامب تأجيلها؟

ترشيحاتنا

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

بعد هجوم مسلح.. رئيس وزراء إثيوبيا: الحرب بدأت مع إقليم تيجراي

ريهام سعيد تهاجم زوج درة: اللي يتجوز 2 هو حر بس الدنيا دوارة

مصر في المرتبة 54 عالميا.. كل ما تريد معرفته حول مؤشر الجوع العالمي

AdvertisementS

دراسة تصدم المتعافين .. فيروس كورونا يستمر في إصابة هذا الجزء من الجسم

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

أكثر من 160 مليون صوت.. رغم كورونا أمريكا تشهد أعلى نسبة إقبال من الناخبين في تاريخها

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر