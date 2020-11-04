AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصص علاقات دولية: جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:22 ص
جون بايدن
جون بايدن
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إن المرشح في الانتخابات الأمريكية جون بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق إلى كردية وشيعية وسنية.

وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن تفكير بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط سلبي جدا.

وأوضح الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن الأصوات المتقاربة بين ترامب وبايدن في ولاية فلوريدا، مضيفا أن كبار السن غاضبون نمن ترامب بسبب زيادة أعداد المصابين والمتوفين بسبب كورونا.
 
وأشار "سمير"، إلى أن ولاية بنسلفيا تضررت من الحزب الديمقراطي خلال فترة أوباما بسبب غلق المصانع.

وتابع الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب أعاد الروح لبعض الولايات الامريكية التي تضررت من الحزب الديمقراطي.

وأكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب له مميزات كبيرة مرتبطة بالاقتصاد وله نقاط ضعف تتعلق بأزمة كورونا.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن الديمقراطيين يروجون أن ترامب ضد الأقليات وذوي البشرة السوداء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من بدء المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن.. إليك أهم النقاط الساخنة التي ستشعل اللقاء.. وكورونا السلاح الرئيسي للمرشح الديمقراطي ضد الرئيس

ترامب ضد بايدن.. أهم القضايا الشائكة التي ستشعل أولى المناظرات الرئاسية الأمريكية

الغضب يشتعل بين ترامب وبايدن.. والأخير يصف الرئيس بـ «الكاذب»

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه

جرو بوتين ومهرج وكاذب.. كيف بدت أول مناظرة بين ترامب وبايدن؟

ترشيحاتنا

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

رصد محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية عبر البريد في ولاية نيويورك

أدعية التحصين من كورونا والأمراض

ثاني أكبر قاتل للأطفال .. فيروس شبيه بكورونا يصيب آلاف الصغار فى بريطانيا

السيسي يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته متمنيًا له الشفاء العاجل

هجوم حاد على ندى موسى بسبب صورة.. تتصدر التريند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟