متخصص علاقات دولية: جو بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق

كشف الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إن المرشح في الانتخابات الأمريكية جون بايدن مشروع تقسيم العراق إلى كردية وشيعية وسنية. صاحبتقسيم





وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن تفكير بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط سلبي جدا.





وأوضح الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن الأصوات المتقاربة بين ترامب وبايدن في ولاية فلوريدا، مضيفا أن كبار السن غاضبون نمن ترامب بسبب زيادة أعداد المصابين والمتوفين بسبب كورونا.

وأشار "سمير"، إلى أن ولاية بنسلفيا تضررت من الحزب الديمقراطي خلال فترة أوباما بسبب غلق المصانع.





وتابع الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب أعاد الروح لبعض الولايات الامريكية التي تضررت من الحزب الديمقراطي.





وأكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب له مميزات كبيرة مرتبطة بالاقتصاد وله نقاط ضعف تتعلق بأزمة كورونا.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن الديمقراطيين يروجون أن ترامب ضد الأقليات وذوي البشرة السوداء.