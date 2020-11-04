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ديني

جامعة الأزهر: انتهاء التحويل من المعاهد وقبول المتخلفين عن التنسيق.. الخميس

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد فوق المتوسطة سينتهي غدًا الخميس، الخامس من نوفمبر، من خلال وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر.

وأوضح فرج- في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- أن التحويلَ يدويّا؛ من خلال تسديد مبلغ ٢٠٠ جنيه بخزينة الجامعة بالإدارة بمدينة نصر. 

وأضاف، أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم  التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ الـ ٢٠٠ جنيه؛ الخميس، حتى يتمكنوا من قيدهم في إحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.

تسكين الطلاب في المدينة
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من اليوم الأربعاء، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز. 

وأوضح أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات المناطق النائية الحاصلين على تقدير عام جيد جدا.

إعادة قيد مستنفذي مرات الرسوب
وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على إعادة قيد الطلاب مُستنفذي فرص البقاء بكليات الجامعة المختلفة ولديهم فاصل زمني ثلاث سنوات.

وقال رئيس الجامعة، في منشور له، إن الطلاب سيتم قيدهم ضمن تنسيق الطلاب والطالبات مستنفذي الرسوب في العام الجامعي 2020-2021 بفاصل زمني ثلاث سنوات.

ويقوم الطالب أو الطالبة بسداد مبلغ 430،5 جنيه عن الفاصل الزمني الثالث لصالح صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الإجازة العالية بخلاف الرسوم المقررة على الطلاب المعاد قيدهم بفاصل زمني عامين جامعيين.

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