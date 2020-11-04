جامعة الأزهر: انتهاء التحويل من المعاهد وقبول المتخلفين عن التنسيق.. الخميس

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد فوق المتوسطة سينتهي غدًا الخميس، الخامس من نوفمبر، من خلال وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر.



وأوضح فرج- في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- أن التحويلَ يدويّا؛ من خلال تسديد مبلغ ٢٠٠ جنيه بخزينة الجامعة بالإدارة بمدينة نصر.



وأضاف، أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ الـ ٢٠٠ جنيه؛ الخميس، حتى يتمكنوا من قيدهم في إحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.





تسكين الطلاب في المدينة

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بداية من اليوم الأربعاء، سيتم تسكين طلاب وطالبات فرق النقل الحاصلين على تقدير ممتاز.