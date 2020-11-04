تعرف على موقف مصابي كورونا من التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية (CDC)، عن موقف المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو المتواجدين قيد الحجر الصحي؛ بعد التعرض المحتمل للعدوى المميتة حيال التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي انطلقت الثلاثاء، موضحة أنهم ما زالوا يتمتعون بالحق في التصويت شخصيًا ويتوجب عليهم استخدام هذا الحق إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.





وكان مسئولو الصحة قد نشروا إرشادات جديدة يوم الأحد الماضي بشأن الحق في التصويت، لكنهم حثوا أي شخص مصاب بـ كورونا أو تعرض مؤخرًا للفيروس على اتخاذ خطوات إضافية لحماية موظفي الاقتراع والمواطنين من خطر الإصابة بالعدوى.





وتتضمن قائمة الإجراءات الاحترازية التي يتعين عليهم اتباعها: ارتداء الكمامات الواقية والبقاء على مسافة 6 أقدام على الأقل من الآخرين فضلًا عن غسل الأيدي أو استخدام مطهرات اليدين قبل وبعد التصويت.





ويتوجب على الناخبين المصابين بـ كورونا أيضًا تنبيه موظفي الاقتراع بشأن وضعهم الصحي بمجرد وصولهم إلى مراكز الاقتراع، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتفيد إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه في إمكان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا، لكن حالتهم المرضية خفيفة إلى متوسطة، التواجد على مقربة من الآخرين مرة أخرى بعد 10 أيام من بدء ظهور أعراض المرض، حيث من المرجح أن يكونوا غير ناقلين للعدوى في تلك المرحلة.





وجاء في تقرير "ديلي ميل" أن حوالي 80 في المائة من المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.



