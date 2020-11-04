الاستطلاعات خادعة.. لميس الحديدي: الانتخابات الأمريكية تشهد استقطابًا حادًا.. فيديو

وصفت الإعلامية لميس الحديدي الانتخابات الأمريكية 2020 بأنها انتخابات الاستقطاب الحاد، مشيرة إلى أنه حتى مساء الثلاثاء، صوَّت نحو 102 مليون أمريكي، بما يعادل 48% من إجمالي من لهم حق التصويت.





وأضافت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة أون إى، أن الإقبال على عملية التصويت اليوم كان ضخمًا في معظم الولايات حيث تشهد إقبالًا وهذا يعني أن هذه الانتخابات ربما تكون الأعلى تصويتًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .





وأوضحت الحديدي : لا تصدقوا أرقام الاستطلاعات لانها خدعتنا في عام 2016 وقد تفعل ذلك الآن لنصدق فقط أرقام الفرز وتلك قد تستغرق وقتًا طويلاً بسبب الاقتراع المبكر عبر البريد .





واستطردت: لولا أزمة كورونا والتعامل معها لما كانت هناك فرصة للترشح من قبل أي مرشح ديمقراطي، حيث إن الأداء الاقتصادي لترامب في مجمله كان أهم ملفاته الناجحة .



