السيناريست مهند سلامي يحول «قانون الغاب» لـ عمل درامي

أعلن الكاتب والسيناريست السوري، الدكتور مهند سلامي، عن بدء تحويل روايته "قانون الغاب" إلى مسلسل تلفزيوني، والذي يخوض به الموسم الرمضاني المُقبل 2021؛ رغم المعوقات التي تُحيط بالإنتاج الدرامي السوري بسبب الظروف الراهنة.





وقال سلامي، في تصريحات صحفية، إن فكرة المسلسل المأخوذ عن الرواية، تمتد على مدار 30 حلقة، يطرح فيها مشاكل إجتماعية موجودة في كل أسرة عربية تُعاني من غياب الأب أو الزوج، والمشاكل الناتجة عن ذلك، سواء لجهة الخلافات حول الميراث، أو تقييد حريات الفتيات والنساء من خلال تحكم الأخ الأكبر أو العم، وأحيانًا أخرى الجد؛ موضحًا الجوانب الإنسانية والإجتماعية المختلفة، وساردًا أشكالًا لعلاقات تصطدم بحواجز تقاليد وعادات الأسر المتوارثة.



