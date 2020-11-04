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ديني

لجان الطوارئ بالأزهر تصل الدقهلية.. تعرف على كواليس متابعتهم للمعاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
باشرت ثمان لجان طوارئ مشكلة من موجهي منطقة الدقهلية الأزهرية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمنطقة. 

وقامت اللجان بمتابعة جميع الأعمال بكل إدارة  على النحو التالى: متابعة جدول الحصص وانتظام العمل به، وكذلك جدول الإشراف، وسجل غياب جميع العاملين بالمعهد، وكذلك سجل غياب الطلاب، والتشديد على الالتزام بالتدابير الإجرائية، والاحترازية، والوقائية، وتوفير حجرة عزل ان أمكن فى كل معهد، وتشكيل لجنة صحية بكل معهد .

كما تابعت لجان الطوارئ، التسجيل فى سجل الزائرين للمعهد، متابعة الموجهين لأداء المعلمين في الفصول طبقًا للمنهج المدرسى، ومتابعة سجل الواجب المدرسي للطلاب أولا بأول، ووجود صورة من المنهج المدرسي فى كراسة التحضير، والحرص على وجود وسائل تعليمية بالمعهد، واستخدام الوسائل التعليمية المتوفرة بقسم الوسائل بالمعهد، ومتابعة التسجيل بسجلات المعامل ، وعدد الحصص التى تمت بالمعمل وتوقيع المعلم بالسجل الخاص بذلك، والتأكد من حفظ الخامات والمواد. 
 
وتابعت كذلك، المترددين على المكتبة، وبيان عددهم وتسجيل أسماء الطلاب، وتاريخ التردد، وبيان بالأنشطة التي تمت بالمكتبة، ومتابعة سجلات إدارة رعاية الطلاب: محاضر جلسات مجلس الآباء، واتحاد الطلاب، والخطة والميزانية ، والرصيد المتبقي حتى تاريخه، وانتظام المعاهد فى تنفيذ الخطط والمشاريع، والاشتراك فى المسابقات الواردة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالنشاط الرياضي طبقًا للخطة والميزانية المعتمدة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والالتزام بالدقة فى التسجيل بالسجلات المتنوعة بالمعهد، والسعي من أجل حصول المنطقة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

كما تأكدت اللجان، من ارتداء الزى الأزهري لشيخ المعهد والوكيل، واستخدام الإمكانيات التى وفرها الأزهر من سبورات ذكية، وكمبيوتر، ودانا شو كوسائل تعليمية مبتكرة، واستخدام الإداريين المدربين على استخدام الكمبيوتر فى حفظ بيانات الطلاب والعاملين بالمعهد على أجهزة الكمبيوتر، والاطمئنان على السلامة الظاهرية لمبنى المعهد ، ونظافته، وانتظام  عقد اجتماعات مجالس الآباء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإعداد بيان بأوجه القصور وجدت بالمعهد، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، وبحث الحالات الاجتماعية للطلاب المستفيدين فى التوقيتات  المحددة، وتنفيذ الأنشطة الثقافية فى المكتبة، ومتابعة تدريب المعلمين على برنامج التميز .

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