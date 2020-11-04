لجان الطوارئ بالأزهر تصل الدقهلية.. تعرف على كواليس متابعتهم للمعاهد

باشرت ثمان لجان طوارئ مشكلة من موجهي منطقة الدقهلية الأزهرية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمنطقة.





وقامت اللجان بمتابعة جميع الأعمال بكل إدارة على النحو التالى: متابعة جدول الحصص وانتظام العمل به، وكذلك جدول الإشراف، وسجل غياب جميع العاملين بالمعهد، وكذلك سجل غياب الطلاب، والتشديد على الالتزام بالتدابير الإجرائية، والاحترازية، والوقائية، وتوفير حجرة عزل ان أمكن فى كل معهد، وتشكيل لجنة صحية بكل معهد .





كما تابعت لجان الطوارئ، التسجيل فى سجل الزائرين للمعهد، متابعة الموجهين لأداء المعلمين في الفصول طبقًا للمنهج المدرسى، ومتابعة سجل الواجب المدرسي للطلاب أولا بأول، ووجود صورة من المنهج المدرسي فى كراسة التحضير، والحرص على وجود وسائل تعليمية بالمعهد، واستخدام الوسائل التعليمية المتوفرة بقسم الوسائل بالمعهد، ومتابعة التسجيل بسجلات المعامل ، وعدد الحصص التى تمت بالمعمل وتوقيع المعلم بالسجل الخاص بذلك، والتأكد من حفظ الخامات والمواد.

وتابعت كذلك، المترددين على المكتبة، وبيان عددهم وتسجيل أسماء الطلاب، وتاريخ التردد، وبيان بالأنشطة التي تمت بالمكتبة، ومتابعة سجلات إدارة رعاية الطلاب: محاضر جلسات مجلس الآباء، واتحاد الطلاب، والخطة والميزانية ، والرصيد المتبقي حتى تاريخه، وانتظام المعاهد فى تنفيذ الخطط والمشاريع، والاشتراك فى المسابقات الواردة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالنشاط الرياضي طبقًا للخطة والميزانية المعتمدة من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والالتزام بالدقة فى التسجيل بالسجلات المتنوعة بالمعهد، والسعي من أجل حصول المنطقة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.



