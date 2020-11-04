محلل سياسي: لا توجد محاولات لاستخدام الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن

كشف مهدي عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، آخر تطورات العملية الانتخابية الرئاسية في الولايات، وأعمال العنف المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة. آخر





وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إنه يتم الكشف عن كل من يدخل إلى محيط البيت الأبيض، ولا يحملون أي عِصِيّ، مضيفا أنه لا توجد محاولات لاستخدام أي أسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.





وأضاف مهدي عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، أن حق إعلان نتائج الانتخابات الامريكية لرئيس الولاية، لافتا إلى أن نصف حكام الولايات ديمقراطيون، والنصف الآخر جمهوريون.





وأكد مهدي عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، أنه يمكن إعلان النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية بعد ساعات على الأقل في ولاية واحدة.





أكمل مهدي عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، أن المرشح الذي يحصل على 300 صوت في المجمع الانتخابي لا يحتاج إلى اللجوء للقضاء، متابعا أنه قد تظهر بعض النتائج الأولية في 3 فجرا بتوقيت القاهرة.