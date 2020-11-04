بعد إثارة الجدل بحديثها عن الانتخابات الرئاسية.. ميجان ماركل تُدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الممثلة الأمريكية "ميجان ماركل"، زوجة الأمير "هاري" حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، أدلت بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية مبكرًا عبر البريد، وستنتظر نتائج الانتخابات بفارغ الصبر في القصر الذي تقيم به رفقة زوجها وطفلهما "آرتشي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي تُقدر قيمته بحوالي 14 مليون دولار.





وكان الزوجان "هاري" و"ميجان" قد أثارا الجدل في وقت سابق بحديثهما عن انتخابات الرئاسة الأمريكية مخالفين بذلك تقليدا ملكيا يعود إلى قرون، ينص على بقاء أفراد العائلة المالكة البريطانية محايدين سياسيًا، ونتيجة لذلك قوبلت تعليقات الزوجين بانتقادات من قبل البعض.





وعلى الرغم من أن الأمير "هاري" لا يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية، كونه ليس مواطنًا أمريكيًا، إلا أن زوجته كانت لا تطيق صبرًا للإدلاء بصوتها، وصوتت بالفعل عن طريق البريد، بحسب ما ذكر مصدر، لم يتم الكشف عن هويته، لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





وزعمت المصادر ذاتها، أن "ميجان ماركل" كانت مُصرة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، ولم تكن لتدع أي شيء يحول دون تحقيق ذلك، مؤكدة أنها كانت ستدلي بصوتها حتى إذا كانت هي وزوجها مازالا يقيمان بالمملكة المتحدة.





وأشارت المصدر كذلك إلى أن "ميجان" كانت مواطنة أمريكية قبل فترة طويلة من انضمامها إلى العائلة المالكة البريطانية بزواجها من الأمير "هاري"، مضيفًا أنها لم تكن لتفوت التصويت في الانتخابات بغض النظر عن المكان الذي تعيش به.





وعلى الرغم من أن "ميجان ماركل" لم تعد رسميًا من أعضاء العائلة المالكة، إثر تخليها وزوجها عن واجباتهما الملكية وانفصالهما عن العائلة المالكة في شهر مارس الماضي، إلا أنها تعد أول شخص ذا ارتباط وثيق بالتاج الملكي البريطاني يشارك في انتخابات أمريكية في التاريخ الحديث.



