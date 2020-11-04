قصر ثقافة بني سويف يحتفل بالمولد النبوي الشريف.. صور

ونُظِّم الحفل برعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والمهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمحاسب محمود عبود رئيس مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة.

وحضر الحفل المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس ادارة مسجد عمر بن عبدالعزيز وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسن وكيل مجلس أمناء مدينة بني سويف وايمان حسني مدير مركز شباب المدينة والمهندس طارق مخيمر والدكتور سيد عبداللطيف مدير المنطقة الازهرية والشيخ عصام حسني وكيل الإدارة والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف وهاله سيد عبدالمقصود مسؤول العلاقات العامة بالمنظمة ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي .

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