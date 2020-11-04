نيويورك تايمز: التصويت في الانتخابات الأمريكية الأعلى منذ قرن

أظهرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، توقعات بوصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى 67%؛ وهو ما يعد الأعلى منذ قرن.





وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يقرب من مليون و820 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في ولاية ويسكونسن الأمريكية.





وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كشفت عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفيين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.





وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.





وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.





وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.



