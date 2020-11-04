حقيقة انتشار أعمال عنف وإغلاق مقاطعة أمريكية تزامناً مع انتخابات الرئاسة

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن شائعات ظهرت الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبة بفيديوهات، تتحدث عن معارك وعنف في الشوارع ، وإغلاق تام لـ مانهاتن ، ولكن هذا أمر غير صحيح ".





ولفت الإعلامي أحمد مجدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى أن مركز التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقًا رسميًا بشأن مكالمات تحاول منع الشعب الأمريكي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي: "ما زال التصويت مستمرًا".





وتابع الإعلامي أحمد مجدي:" لم يتم رصد عمليات حقيقية تعوق عملية الانتخاب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".





وأكمل الإعلامي أحمد مجدي:"وسائل الإعلام المختلفة متواجدة في أمريكا لمتابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية".