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انتخابات أمريكا.. أحمد موسى لـ أحمد مجدي: خلي بالك كويس.. والأخير: ده شغلنا مهما كان التحدي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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هاني حسين
وجّه الإعلامي أحمد موسى، نصيحة مهمة للإعلامي أحمد مجدي أثناء تغطيته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلاً: "لازم تخلي بالك وتركز كويس جدًا في المكان اللي انت موجود فيه".

وردّ الإعلامي أحمد مجدي، قائلاً: "الوضع ليس آمنًا على كل المستويات، وهناك جماعات لا تملك إلا ثقافة الاعتداء، ولكن هذا عملنا مهما كانت التحديات والتهديدات".

وقال الإعلامي أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مركز التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقًا رسميًا بشأن مكالمات تحاول منع الشعب الأمريكي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 
وتابع الإعلامي أحمد مجدي: "لم يتم رصد عمليات حقيقية تعوق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأكمل الإعلامي أحمد مجدي: "وسائل الإعلام المختلفة متواجدة في أمريكا لمتابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية".

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