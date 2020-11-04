نجمات سلة سموحة تغزو المنتخبات

وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلة السيدات علي 8 من نجمات سموحة للإنضمام إلى تجمع المنتخب في معسكر مفتوح أيام 6 و7 و13و14 و20 و21 إستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة. اختيار





ووقع الاختيار علي النجمات: ريم أسامة وفاطيمة ممدوح وفريدة محمد وإنجي صلاح وريم حسام وسماء السيد عمر وآيه إيهاب وندي فتح الله.يذكر أن فريق سيدات سموحة صعد إلى دور الثمانية للدوري بعد عروضا متميزة.





ويضم جهازه الفني الكابتن أيمن ناجي مدير فنى والكابتن أحمد درويش مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور سارة عبد الناصر أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع.